Kommentar von Alex Rühle

Der Barockdichter Daniel Caspar von Lohenstein konstatierte schon 1689: "die freywillige abdankung sey bey grossen fürsten ein unbekanntes wunderwerk." Daran hat sich seither wenig geändert. Natürlich gibt es immer wieder Menschen wie den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, die einfach plötzlich alles hinwerfen und eine verblüffte Öffentlichkeit ratlos zurücklassen. Solche Rücktreterei hat was von Fahnenflucht und/oder lustloser Schludrigkeit. Oder man geht erst, nachdem schon lange klar ist, dass einen keiner mehr haben will, so wie etwa der spanische Monarch Juan Carlos I. es tat.