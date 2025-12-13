Zum Hauptinhalt springen

MeinungWahl zum CSU-Chef:Söder geht vielen in der CSU gewaltig auf die Nerven

Portrait undefined Johann Osel

Kommentar von Johann Osel

Lesezeit: 2 Min.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat beim CSU-Parteitag eine ernste Rede gehalten. Die Delegierten hat er damit nicht vollständig begeistert.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat beim CSU-Parteitag eine ernste Rede gehalten. Die Delegierten hat er damit nicht vollständig begeistert. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Mit einem überraschend schlechten Ergebnis hat der Parteitag Markus Söder abgestraft. Das hat sich einiges zusammengebraut in der CSU.

Es ist schon wirklich kurios. Markus Söder begleitet seit Jahren der Vorwurf, ein Spaßpolitiker zu sein, getrieben von den politischen Prinzipen Wurst und Wurstigkeit. Im Ansatz hört man das auch in der CSU selbst. Dann hält der bayerische Ministerpräsident beim CSU-Parteitag in München eine ernste, programmatische Rede, ohne die üblichen Kalauer. Nicht mal die Grünen, seine Lieblingsgegner, wollte er verbal verdreschen. Und dann wählt dieser Parteitag Söder wieder zum CSU-Vorsitzenden, mit nur 83,6 Prozent. Sein schlechtestes Ergebnis bislang, ein Dämpfer. Das ist überraschend, kurz vor den Kommunalwahlen in Bayern haben die meisten Beobachter auf Parteidisziplin gewettet. Was ist da los?

Zur SZ-Startseite

Politik in Bayern
:Happy Birthday? Warum die CSU zum 80. nicht in Partylaune ist

Die Partei von Strauß und Stoiber ist die dominierende Kraft in Bayern. Doch ihre Stärke schwindet, der Aufstieg der AfD ist eine historische Bedrohung. Und wie fest sitzt eigentlich Parteichef Markus Söder noch im Sattel? Eine Bestandsaufnahme.

SZ PlusVon Thomas Balbierer, Roman Deininger und Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite