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MeinungUnionsparteienMerz besteht bei der CSU den Ilse-Aigner-Test

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 2 Min.

Friedrich Merz und  Ilse Aigner auf dem Parteitag in München.
Friedrich Merz und  Ilse Aigner auf dem Parteitag in München.
ALEXANDRA BEIER/AFP

Dem Bundeskanzler gelingt beim Parteitag der bayerischen Brüder und Schwestern ein unfallfreier Auftritt. Und sogar noch ein wenig mehr.

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Friedrich Merz konnte die CSU mit dem guten Gefühl verlassen, seine Impulse unter Kontrolle gehabt zu haben. Wenn der Saal allein auf die Worte „Liebe Ilse Aigner“ mit einer Minute Ovation reagiert, ist es gar nicht so leicht, das anschließend zu übergehen. Aber der CDU-Vorsitzende beschloss beim Parteitag der bayerischen Brüder und Schwestern in München, sich unbedingt an sein Manuskript zu halten. Kein improvisierter Satz, mit dem er Aigner noch weiter erhoben, seinen eigenen Spielraum vor der Bundespräsidenten-Nominierung also weiter verkleinert hätte; sowie tunlichst keiner von der Sorte, mit der er auch nur einen einzigen CSU-Menschen vor den Kopf gestoßen hätte. Geht doch.

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