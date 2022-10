Von Felix Haselsteiner

Von einer Entschuldigung war nichts zu lesen. "In the heat of the moment", frei übersetzt "im Eifer des Gefechts", sei die Situation entstanden, die die Karriere von Cristiano Ronaldo definieren wird, teilte er bei Instagram mit. Ein "Sorry" war nicht Teil der Nachricht, weder an seine Mannschaft, noch an die Fans und ganz sicher nicht in Richtung seines Trainers, nachdem er sie alle am Mittwochabend brüskiert hatte: Beim 2:0-Sieg von Manchester United über Tottenham Hotspur verweigerte Ronaldo kurz vor Schluss erst seine Einwechslung, dann stapfte er in die Kabine, noch bevor das Spiel abgepfiffen wurde.