Kommentar von Ann-Kathrin Nezik

Das, was Kate Cox gerade erlebt, gehört zu den schlimmsten Dingen, die einer Frau widerfahren können. Die schwangere Texanerin erfuhr im fünften Monat, dass das Baby in ihrem Bauch an Trisomie 18 leidet und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überleben wird. Die Ärzte rieten ihr dringend, die Schwangerschaft zu beenden. Andernfalls sei auch ihre eigene Gesundheit in Gefahr.