Dicht an dicht drängen sich die Passanten am Black Friday Wochenende Ende November in Berlin.

Niemand werde die Alten und Kranken an Covid-19 sterben lassen, nur aus Rücksichtslosigkeit. So hieß es im Frühjahr. Heute sterben auch Kinder, Sportler und Gesunde, jeden Tag. Und nur wenige scheint das noch ernsthaft zu stören.

Kommentar von Constanze von Bullion

Tag für Tag sterben in Deutschland derzeit zwischen 400 und 500 Menschen an oder mit der Krankheit Covid-19. In der zurückliegenden Woche waren es mehr als 2600 Tote, in der kommenden werden Hunderte, wenn nicht Tausende hinzukommen. Unerträgliche Zahlen und Schicksale sind das. Aber das Land versteckt sich hinter sonderbarer Gleichgültigkeit.