Kommentar von Christina Berndt

In Deutschland steigen die Kurven wieder an. Die Inzidenzen nehmen zu, die Zahl der an Covid erkrankten Intensivpatienten ebenfalls, wie auch die coronabedingten Todesfälle. Am stärksten aber wächst gerade die Kurve der Sorglosigkeit auf der nach oben offenen Euphorie-Skala. Es ist Sommer, genauer: der dritte Sommer in der neuen pandemischen Zeitrechnung. Man kann es den Menschen nicht verdenken, dass eine gewisse Pandemie-Ermattung eingetreten ist und sie das Wort "Corona" nun wieder wie früher mit den schönen Dingen des Lebens verbinden möchten: Sonne, Bier, einer Gruppe Menschen. Am besten alles auf einmal.