Corona:Wehe, wenn die nächste Pandemie kommt

Auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus fällt oft der Name der chinesischen Stadt Wuhan, hier eine Aufnahme aus dem März 2020.

Kommentar von Georg Mascolo

Woher stammt nun also das Coronavirus, das die schwerste Gesundheitskatastrophe der vergangenen hundert Jahre ausgelöst hat? Nach letzten Meldungen deuten bisher unbekannte genetische Daten darauf hin, dass es durch Marderhunde auf einem Markt für Wildtiere in der chinesischen Stadt Wuhan übertragen worden sein könnte. Die vorletzten Meldungen handelten noch von zwei amerikanischen Geheimdiensten, die ein Hochsicherheitslabor in ebendiesem Wuhan als wahrscheinlichste Quelle ausgemacht haben wollen. Die Fortsetzung wird folgen, das ist garantiert. Denn China blockiert die Aufklärung.