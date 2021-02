Meinung am Mittag: Kinder in der Pandemie

Kommentar von Henrike Roßbach

An diesem Mittwoch schalten sie sich wieder zusammen, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin. Die Runde wird beraten, wie es weitergehen soll mit dem Lockdown, den Mutanten und all den anderen Zumutungen. Natürlich wird es Streit geben, und natürlich wird vor allem über die Kinder gestritten werden - und über die geschlossenen Schulen.

Passend dazu hat die Bundesbildungsministerin am Montag eine "S3-Leitlinie" vorgestellt. Das klingt zunächst ähnlich frisch wie ein vergessenes Weihnachtsplätzchen schmeckt. Dahinter aber verbirgt sich etwas lebenspraktisch Bedeutsames, methodisch sauber aufgearbeitet: Wissenschaftler zeigen auf, wie ein sicherer Schulbetrieb auch in Pandemiezeiten möglich wäre.

Die Erwartungen an die Ministerpräsidentenkonferenz sind, was Lockerungen im großen Stil angeht, gering bis nicht vorhanden - etwas anderes gibt die Lage auch nicht her. Hoch aber sind die Erwartungen in Sachen "Öffnungsstrategie": klare Stufen für den Weg aus dem Lockdown, klare Perspektive, klare Ziele. Vor diesem Hintergrund kommt das wissenschaftliche Schulpapier, das Anja Karliczek (CDU) am Montag vorgestellt hat, wie gerufen.

Die empfohlenen Maßnahmen für den Schulbetrieb - kleinere Klassen, feste Kohorten, das Tragen von Masken im Unterricht, der richtige Umgang mit Kontakt- und Verdachtsfällen, regelmäßiges Lüften - wurden umfassend wissenschaftlich bewertet, auf Basis der Studienlage. Aus den Empfehlungen geht hervor, welches Maßnahmenbündel den Schulbetrieb in der Pandemie sicherer machen können - und damit möglich. Die Leitlinie ist etwas, auf das die Politik sich berufen kann.

Oder besser: könnte. Denn letztlich ist das Ganze auch ein Armutszeugnis. Man fragt sich, warum es so lange gedauert hat, eine solche Leitlinie zu erstellen. Ja, die Studienlage war zu Beginn der Pandemie natürlich dünner als heute. Dennoch ist es vollkommen unverständlich, dass Bund und Länder es in elf Monaten nicht geschafft haben, sich auf einheitliche Maßnahmen für die Schulen zu einigen.

Bund und Länder müssen zu einem einheitlichen Konzept kommen

Keine der am Montag vorgestellten Empfehlungen ist eine Neuigkeit, etwas, wovon man noch nie gehört hätte. Das Robert-Koch-Institut hat schon ewig Präventionsmaßnahmen für Schulen im Angebot, und vieles wurde an den Schulen längst so praktiziert, wie die Wissenschaftler es nun empfehlen. Nur: Es wurden eben nicht überall sämtliche Maßnahmen als konsistentes Paket angewendet. Stattdessen galten überall unterschiedliche Regeln, und noch Ende November zankten Bund und Länder sich in einer ihrer nächtlichen Runden ausgiebig, wer die zusätzlichen Schulbusse bezahlen solle, die notwendig wären, um die Schüler nicht dicht gedrängt durch die Stadt zu kutschieren.

Für die Schulen (und auch für die Kitas) darf es nicht nur auf oder zu geben, und vor allem darf "zu" nicht die alleinige Antwort sein, bis Lehrer und Erzieherinnen irgendwann geimpft sind. Vorschläge für die Zeit dazwischen gibt es - und die Möglichkeit, deutlich mehr zu testen, auch mit Selbsttests, kommt noch hinzu. In der Leitlinie taucht dieser Komplex nämlich noch gar nicht auf.

Und wo man schon mal dabei ist: Eine Leitlinie, wie echter, pädagogisch sinnvoller Online-Unterricht aussehen sollte, und wie man den überall im Land sicherstellen kann, wäre so langsam auch mal dran.