Alle wieder rein im Herbst? Eine Grundschule, hier in Düsseldorf.

Die Delta-Variante verbreitet sich, und spätestens im Herbst, mitten im Wahlkampf, wird es Ausbrüche an Schulen geben. Schon jetzt sollte die Politik darüber nachdenken, die Präsenzpflicht auszusetzen.

Kommentar von Vera Schroeder

Die Rückkehr in den Schulbetrieb nach den Sommerferien ist für Familien immer eine wehmütige und gleichzeitig anstrengende Zeit. Dieses Jahr dürfte der Herbst noch stressiger werden. Durch die Verbreitung der neuen Delta-Variante des Coronavirus bei weitgehend ungeimpften Kindern und Jugendlichen wird die Rückkehr in einen komplett maßnahmenfreien Schulbetrieb nicht möglich sein. Und selbst mit "milderen" Schutzmaßnahmen wie Schnelltests, Masken, Lüften, dem ein oder anderen Luftfilter und einem durchaus vorhandenen Herdenschutz durch hoffentlich weitgehend durchgeimpfte Erwachsene, wird es zu Ausbrüchen an Schulen kommen.