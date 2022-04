"Ende Maskenpflicht" steht auf einem Schild in Stralsund. Bislang galt in vielen Innenstädten Maskenpflicht an zentralen Orten.

Katapultiert in eine ungewohnte Freiheit: Von nun an müssen die Bürger selbst entscheiden, wie sie sich gegen Corona schützen. Doch Deutschland handelt richtig, wenn es jetzt eine neue Phase der Pandemie einläutet.

Kommentar von Michaela Schwinn

Ein, aus - wie das Umlegen eines Schalters mag vielen das abrupte Ende der Corona-Maßnahmen vorkommen. Gerade befanden sich die Menschen in Deutschland noch mitten in der Pandemie-Welt, mit Masken, Schnelltests und 3 G; nun wurden sie in eine ungewohnte Freiheit katapultiert. Eine Freiheit, in der sich die einen dem Virus hilflos ausgeliefert fühlen - und in der die anderen die Möglichkeiten, die sie nun haben, erst wieder entdecken müssen.