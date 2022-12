Der Virologe Christian Drosten sieht die Corona-Pandemie an ihrem Ende, aber eben auch, dass das deutsche Gesundheitssystem derzeit noch überlastet ist.

Ja, Deutschland ist am Übergang von der pandemischen zur endemischen Lage, wie Virologe Drosten sagt. Doch es wäre fatal, ausgerechnet jetzt alle Schutzmaßnahmen abzuschaffen.

Kommentar von Hanno Charisius

Marco Buschmann ist der Heiland erschienen. Zumindest hat es sich womöglich für den Bundesjustizminister so angefühlt, als am Sonntag die Meldung einer Nachrichtenagentur die Runde machte, in der der Berliner Virologe Christian Drosten die Pandemie für beendet erklärte. Prompt schrieb Buschmann (FDP) auf, ja, Twitter: "Als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden." Als hätte das eine zwangsläufig etwas mit dem anderen zu tun.