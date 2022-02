Wann ist der Punkt erreicht, an dem das Virus zum allgemeinen Lebensrisiko gehört? Die Diskussion darüber haben die Menschen nötig - gerade jetzt, mitten in der Omikron-Welle.

Kommentar von Angelika Slavik

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf die aktuelle Pandemielage zu schauen. Man könnte, so wie Bundeskanzler Olaf Scholz, zunächst mal den Blick auf die Zahlen richten. Der fällt dann bitter aus: Mehr als 236 000 gemeldete Neuinfektionen in 24 Stunden, die Inzidenz bei fast 1300 - das klingt nicht nur ernst, das ist es auch. Ist es also absurd, mitten in dieser riesigen Omikron-Welle eine Debatte über Lockerungen zu führen? Nein, es ist sogar absolut notwendig.