Es ist nur einige Wochen her, da brachte sich der ohnehin schon fragwürdige US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit einer weiteren zweifelhaften Entscheidung in die Schlagzeilen. Für mRNA-Impfstoffe gegen Atemwegserkrankungen solle es keine öffentlichen Gelder mehr geben, verkündete er zum Erschrecken vieler, die dieser Technologie berechtigterweise große Zukunftschancen attestieren. Denn mit dem Erbgutmolekül mRNA lassen sich auf elegante Weise potente Impfstoffe zu vielen Zwecken herstellen, nicht nur gegen Viren, sondern auch gegen Krebs.
MeinungMedizin:Dies ist eine echte Hoffnung für Krebspatienten
Kommentar von Christina Berndt
Lesezeit: 1 Min.
Bestimmte Corona-Impfstoffe helfen dem menschlichen Körper offenbar, bösartige Zellen zu bekämpfen. Das wäre eine Innovation, die jeden Euro für die Forschung wert ist.
Medizin:Corona-Impfung verlängert Leben von Krebspatienten
Die millionenfach verabreichten mRNA-Vakzine könnten Immuntherapien gegen Krebs deutlich wirksamer machen. Ist das der Beginn einer neuen Ära in der Onkologie?
