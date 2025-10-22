Es ist nur einige Wochen her, da brachte sich der ohnehin schon fragwürdige US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit einer weiteren zweifelhaften Entscheidung in die Schlagzeilen. Für mRNA-Impfstoffe gegen Atemwegserkrankungen solle es keine öffentlichen Gelder mehr geben, verkündete er zum Erschrecken vieler, die dieser Technologie berechtigterweise große Zukunftschancen attestieren. Denn mit dem Erbgutmolekül mRNA lassen sich auf elegante Weise potente Impfstoffe zu vielen Zwecken herstellen, nicht nur gegen Viren, sondern auch gegen Krebs.