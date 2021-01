Was ist das nur für ein Menschenbild?

Läden dicht, Maske Pflicht: So weit, so gut. Aber viele Entscheidungen im Kampf gegen die Pandemie werden von den Menschen nicht mehr verstanden.

Kolumne von Jagoda Marinic

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in der Pressekonferenz an diesem Donnerstag darüber, wie reizvoll Ungewissheiten ihren Job machen. Diese Haltung verdankt sich sicher ihrer spezifischen Robustheit, die sie für dieses Amt befähigt. Sie verdankt sich aber auch einem Machtgefühl, das die meisten Menschen in diesen Zeiten nicht erleben können. Die meisten können nicht, wie Merkel, sagen: "Dies ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe." Ohnmacht ist eines der lähmenden Grundgefühle dieser Zeit.