Kommentar von Christina Berndt

Man wüsste gerne, was passiert ist in jener 8. Sitzung des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Wer hat in dieser Sitzung im März 2020 welche Position vertreten? Wie blickte man auf den Lockdown, der in diesen Tagen begann? Wie umstritten war das Strategiepapier des Bundesinnenministeriums unter Horst Seehofer (CSU), wonach man mittels „Schockwirkung“ die Bevölkerung zum Mitmachen bewegen wollte? Das wüsste man wirklich gern.