Weltweit haben die Impfungen begonnen. Doch was passiert, wenn der Markt leergekauft ist?

Die reichen Länder, auch Deutschland, versuchen, beim Impfen möglichst schnell voranzukommen - und vergessen dabei die Armen der Welt. Wenn das so bleibt, wird die Corona-Pandemie nicht vergehen.

Kommentar von Georg Mascolo

Für all diejenigen, die ohnehin nicht daran glauben, dass die Welt aus Fehlern lernt, hat sich diese Auffassung in den vergangenen Wochen leider immer wieder bestätigt. In reichen Staaten stieg die - berechtigte - Ungeduld: Warum geht es mit dem Impfen bei uns nicht schneller? Wo bleiben die Vakzine? Nimmt im Callcenter, wo ich mich anmelden kann, endlich mal jemand den Hörer ab?