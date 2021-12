Hilft ja nichts: Bund und Länder betätigen das Instrument, das hier in der Berliner S-Bahn zu sehen ist.

Spät, aber immerhin: Bund und Länder beschließen konsequente Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Not ist groß, deshalb ist der Quasi-Lockdown für Ungeimpfte angemessen.

Kommentar von Werner Bartens

Wir leben im Zeitalter der Empfindlichkeit. Niemand soll verschreckt werden. Achtsam sein, freundlich sein, nur keine Mikroaggressionen aussenden und niemanden beschimpfen. Diese Empfehlungen gelten allüberall, obwohl sie angesichts der Pöbeleien in den "sozialen Medien" - aber nicht nur dort - manchmal ähnlich hilflos wirken wie die Verkündung der Menschenrechte im Bürgerkrieg. Angesichts unerträglicher Zustände in den Kliniken hat die Politik jetzt den Kuschelkurs beendet. Nach zahlreichen halbgaren Entscheidungen haben sich die Verantwortlichen endlich getraut, den Menschen etwas zuzumuten. Und das ist richtig so.