Kommentar von Christina Berndt

Der Gesundheitsminister kann nur noch bitten. Die Länder möchten doch die Hotspot-Regelung nutzen und die Maskenpflicht in Innenräumen fortführen, flehte Karl Lauterbach (SPD) seine Kolleginnen und Kollegen zwischen Kiel und München in den vergangenen Tagen an. Eine bundesweite Regelung sei mit dem neuen Infektionsschutzgesetz nun leider nicht mehr möglich, und den Antrag mancher Länder, das Gesetz noch einmal zu ändern, hat die Gesundheitsministerkonferenz am Montag abgelehnt. So appellierte der Minister sogar an Supermarktketten, in ihren Filialen per Hausrecht eine Maskenpflicht zu verhängen, wenn diese in Kürze falle.