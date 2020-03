Was soll ein Mensch tun, der nun das Pech hat, Kanzlerin oder Ministerpräsident zu sein? Soll man den Leuten etwas Freizügigkeit lassen, hoffend, dass sie schon selbst wissen, was vernünftig ist und was unverantwortlich wäre? Oder muss man letztlich flächendeckend Ausgangssperren verhängen, wie Belgien, Italien, Österreich?