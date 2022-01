Während Olaf Scholz und Karl Lauterbach noch so tun, als folgten sie einem funktionierenden Plan, hat Omikron Fakten geschaffen: In einigen Bereichen lässt man die Pandemie laufen, auch wenn das niemand zugeben will. Diese Kommunikation ist ein Problem.

Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag schien alles in schönster Ordnung zu sein. Schließlich sagte Olaf Scholz: "Wir sind auf dem richtigen Weg", und er sei dafür, diesen Weg weiterzugehen. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach findet, dass die bestehenden Maßnahmen nicht ausgeweitet werden sollten. Das soll wohl beruhigend klingen und würde es vielleicht auch sein, erlebten die Bürger nicht täglich auf wundersame Weise eine ganz andere Corona-Lage. Der Ruhepuls des Kanzlers und der seiner Bürger, so viel darf man wohl sagen, stehen derzeit in einem gewissen Missverhältnis.