Kommentar von Angelika Slavik

Die Corona-Lage ist frustrierend, gleich in doppelter Hinsicht. Da sind zum einen die desaströsen Infektionszahlen, die keinen Zweifel daran lassen, dass sich die Lage in den Krankenhäusern in den kommenden Wochen noch verschlimmern wird. Und da ist, zweitens, die Bundestagsdebatte am Donnerstag, die zweifeln lässt, ob der Ernst der Lage wirklich von allen verstanden wurde.