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MeinungCollien FernandesDas deutsche Strafrecht setzt Prioritäten wie in den 1950er-Jahren

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Kommentar von Ronen Steinke

Lesezeit: 2 Min.

Collien Fernandes wandte sich an die Behörden in Spanien, wo sie ihren Zweitwohnsitz hat.
Collien Fernandes wandte sich an die Behörden in Spanien, wo sie ihren Zweitwohnsitz hat. Henning Kaiser/dpa

Die Schauspielerin und Moderatorin hat in Spanien Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erstattet. Dafür gibt es Gründe: Dort sind Dinge strafbar, die hierzulande bislang erlaubt sind.

Spanien? Warum Spanien? Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes, die in Deutschland lebt und aufgewachsen ist, erzählt furchtbare Dinge über ihren ehemaligen Lebenspartner, den Schauspieler und Moderator Christian Ulmen, der ebenfalls in Deutschland lebt und aufgewachsen ist. Es sind Geschichten von sexualisierter Erniedrigung. Sadistische Spiele, die ihr Ex-Mann angeblich hinter ihrem Rücken getrieben habe; wozu dieser bislang auf Nachfrage schweigt. Die Frage ist: Wenn man so etwas Schreckliches zu erzählen hat, warum geht man dann zu den Behörden in – Spanien? Warum hat Collien Fernandes dort Anzeige gegen ihren Ex-Mann erstattet – und nicht zu Hause in Deutschland?

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