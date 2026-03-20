Spanien? Warum Spanien? Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes, die in Deutschland lebt und aufgewachsen ist, erzählt furchtbare Dinge über ihren ehemaligen Lebenspartner, den Schauspieler und Moderator Christian Ulmen, der ebenfalls in Deutschland lebt und aufgewachsen ist. Es sind Geschichten von sexualisierter Erniedrigung. Sadistische Spiele, die ihr Ex-Mann angeblich hinter ihrem Rücken getrieben habe; wozu dieser bislang auf Nachfrage schweigt. Die Frage ist: Wenn man so etwas Schreckliches zu erzählen hat, warum geht man dann zu den Behörden in – Spanien? Warum hat Collien Fernandes dort Anzeige gegen ihren Ex-Mann erstattet – und nicht zu Hause in Deutschland?