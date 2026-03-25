Eine Woche nun sind die Vorwürfe von Collien Fernandes in der Welt, in denen sie ihren Ex-Mann Christian Ulmen beschuldigt, Fake-Profile von ihr erstellt und von dort pornografisches Material verbreitet zu haben. Plötzlich soll schnell gehen, was bisher nur schleppend voranging: dass die Opfer von digitaler Gewalt sich besser juristisch wehren können. Die Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat angekündigt, demnächst einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.