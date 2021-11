Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

Würde man Christian Lindner fragen, ob er mehr so der Säbel- oder der Florett-Typ sei, vermutlich würde er "Florett" sagen. In der Tat hat der Redner Lindner zwar stets einen unverkennbaren Zug zum Treffer, möchte dabei aber lieber elegant als brachial aussehen. Am Mittwoch allerdings, bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags, hat sich ebendieser Lindner zum Erstaunen der politischen Beobachter ganz untypisch bewaffnet, nämlich mit Samthandschuhen. Was war da los?