Kommentar von Henrike Roßbach

Man muss sich Christian Lindner als einen Politiker vorstellen, der bestens damit zurechtkommt, ein gefragter Mann zu sein. An Selbst- und Sendungsbewusstsein fehlt es dem FDP-Chef wahrlich nicht. Und obwohl er im Zuge seiner Staatsmannwerdung etwas konzilianter im Ton geworden ist und, wenn es der Koalitionsvertrag verlangt, auch mal flexibel in der Sache: Faktisch hat er nach dem Finanzministerium gegriffen, weil er an einer wichtigen Schaltstelle sitzen wollte. Dort, wo man nur schwer an ihm vorbeikommt.