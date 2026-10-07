Nichts als Unerbittlichkeit, nichts als Rachsucht: Die Behörden halten eine Frau in Fesseln, nachdem sie nach dem Hinrichtungsversuch aus dem Koma erwachte.

Die Mörderin Christa Pike hat den zweifachen Versuch überlebt, sie hinzurichten. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Jetzt ist sie aus dem Koma erwacht. Sie wird weiterhin auf der Intensivstation behandelt,- an Armen und Beinen gefesselt.