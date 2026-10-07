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MeinungDer Fall Christa PikeWas in Tennessee geschieht, ist barbarisch

Portrait undefined Reymer Klüver

Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 1 Min.

Christa Pike, hier auf einem Foto von 2006.
Christa Pike, hier auf einem Foto von 2006.
Foto: J. Miles Cary/via REUTERS

Nichts als Unerbittlichkeit, nichts als Rachsucht: Die Behörden halten eine Frau in Fesseln, nachdem sie nach dem Hinrichtungsversuch aus dem Koma erwachte.

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Die Mörderin Christa Pike hat den zweifachen Versuch überlebt, sie hinzurichten. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Jetzt ist sie aus dem Koma erwacht. Sie wird weiterhin auf der Intensivstation behandelt,- an Armen und Beinen gefesselt.

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