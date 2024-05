Kommentar von Christina Kunkel

Was wurde nicht alles von Experten und Politikern in den vergangenen Monaten prophezeit: Chinesische Billig-E-Autos werden den europäischen Markt fluten, die deutschen Autobauer haben keine Chance gegen die hochsubventionierten Wagen von BYD, MG oder Geely. Die letzte Hoffnung, den heimischen Automarkt zu verteidigen: Strafzölle auf Chinas E-Autos. So wird es die EU-Kommission wohl in den nächsten Wochen entscheiden. Es ist ein Schritt, der aus mehreren Gründen falsch ist.