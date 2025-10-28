Zum Hauptinhalt springen

MeinungHandelsstreit mit China:Donald Trump hat sich verkalkuliert

Kommentar von Lea Sahay

Donald Trump und Xi Jinping: Was man am Donnerstag sehen wird, ist ein amerikanischer Rückzug.
Donald Trump und Xi Jinping: Was man am Donnerstag sehen wird, ist ein amerikanischer Rückzug.

Amerika wird von einem Präsidenten regiert, der Gedanken selten länger als Minuten hält. Peking dagegen verringert seit Jahren seine Abhängigkeit und baut eigene Druckpunkte auf. Für die Vereinigten Staaten wird es eng.

Es wirkt wie Entspannung. Vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag kündigen beide Seiten erste Zugeständnisse an. Weitere US-Zölle sollen ausbleiben. China will wieder Sojabohnen kaufen. Auch der Verkauf des amerikanischen Tiktok-Geschäfts scheint voranzukommen. Doch von wirklicher Deeskalation kann keine Rede sein. Es ist eher ein Burgfrieden, hinter dem sich beide Seiten neu sortieren.

