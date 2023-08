Präsident Biden verbietet US-Firmen, in Halbleiter oder künstliche Intelligenz in China zu investieren. Das kann Staatschef Xi nicht unbeantwortet lassen. Aber auch Europa gerät unter Zugzwang.

Kommentar von Florian Müller

Viel zum Planschen wird Chinas Anführer Xi Jinping derzeit nicht kommen. Zwar verweilen er und seine engste Mannschaft schon seit gut einer Woche im Badeort Beidaihe, doch die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Erst die, dass China offiziell in eine Phase der Deflation eingetreten ist. Nun die Schlagzeile, dass die Amerikaner ihren Unternehmen Investitionen in künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Halbleiter in China verbieten. Das erhöht den Druck auf Xi, mit Entschlossenheit zu reagieren. Doch auch Europa gerät unter Zugzwang.