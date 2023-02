Peking geht es nicht um Frieden in der Ukraine, sondern um die angestrebte eigene Vorherrschaft. Doch der Zwölf-Punkte-Plan zum Krieg könnte in anderen Teilen der Welt verfangen.

Kommentar von Lea Sahay

Vielleicht hätte das chinesische Positionspapier zum Ukraine-Krieg zu einem Befreiungsschlag für Peking werden können. Die Wut ist groß in vielen westlichen Staaten über Chinas Weigerung, den russischen Überfall auf die Ukraine zu verurteilen. Bei der UN-Generalversammlung zum Krieg am Donnerstag enthielt sich die chinesische Führung zwar, doch besteht wenig Zweifel daran, dass Peking an seiner Unterstützung Russlands festhält. Auch im Zwölf-Punkte-Plan distanziert sich das Regime nicht, im Gegenteil. Chinas Führung rechtfertigt den Angriff sogar, indem sie erklärt, die "legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder" müssten ernst genommen werden. Das Papier ist bemerkenswert vage, konkret ist vor allem die Kritik an den USA und dem Westen.