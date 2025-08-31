Meinung China : Der Westen ist uns so was von egal Kommentar von Lea Sahay 31. August 2025, 12:48 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Willkommen in China: In Tianjin hat am Sonntag die Ehrengarde Position bezogen, um Russlands Präsident Wladimir Putin zu begrüßen. (Foto: FOTO: VLADIMIR SMIRNOV/AFP)

Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt die Amtskollegen aus Russland und Indien zum Gipfel in Tianjin. Am Mittwoch folgt dann noch eine Militärparade. Für den Herrn in Washington gibt es einen leicht sarkastischen Gruß: Danke, Chuan Jianguo!

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback