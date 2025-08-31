Zum Hauptinhalt springen

MeinungChina:Der Westen ist uns so was von egal

Kommentar von Lea Sahay

Willkommen in China: In Tianjin hat am Sonntag die Ehrengarde Position bezogen, um Russlands Präsident Wladimir Putin zu begrüßen.
Willkommen in China: In Tianjin hat am Sonntag die Ehrengarde Position bezogen, um Russlands Präsident Wladimir Putin zu begrüßen. (Foto: FOTO: VLADIMIR SMIRNOV/AFP)

Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt die Amtskollegen aus Russland und Indien zum Gipfel in Tianjin. Am Mittwoch folgt dann noch eine Militärparade. Für den Herrn in Washington gibt es einen leicht sarkastischen Gruß: Danke, Chuan Jianguo!

Die neue Weltordnung zeigt sich in Peking. Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin und Indiens Premierminister Narendra Modi zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Und zur Militärparade am Mittwoch werden auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und zwei Dutzend weitere Staats- und Regierungschefs erwartet.

Indisch-chinesische Beziehungen
:„Kaum noch jemand vertraut Washington“

China und Indien nähern sich nach Jahren des Konflikts wieder an. Manoj Kewalramani, einer der profiliertesten Kenner der indisch-chinesischen Beziehungen, erklärt vor dem SCO-Gipfel in Tianjin, was die zwei Rivalen eint, was sie trennt. Und was das für den Westen bedeutet.

SZ PlusInterview von David Pfeifer und Lea Sahay

