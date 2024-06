Der Partner ist dominant, die Beziehung angeschlagen: Der Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Peking wird zu einer heiklen Mission. Er lotet aus, wie viel sich das Regime dort noch sagen lässt.

Kommentar von Michael Bauchmüller

Die Liebe ist vollständig erkaltet, aber für eine Trennung fehlt beiden Seiten die Kraft. So ungefähr steht es in Handelsfragen zwischen Deutschland und China: wie in einer sehr, sehr alten Ehe. Beide können nicht miteinander, aber auch nicht ohne den anderen.