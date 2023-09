Kommentar von Arne Perras

Philippinische Taucher haben im Südchinesischen Meer eine lange Leine mit chinesischen Bojen gekappt. Was erst mal banal klingt, ist tatsächlich ein Akt, der die Nervosität in ganz Südostasien steigert. Denn die chinesische Leine - von den Philippinen als schwimmende Barriere gegen seine Fischer gegeißelt - wird zu einem Sinnbild des Kräftemessens. China gegen die Philippinen. Wer wird als Sieger wahrgenommen, wer als Verlierer? Erst einmal jubeln die Philippiner, weil sie den Mut hatten, vor Peking nicht einzuknicken. Das war nicht immer so. Aber keiner weiß, wie China reagieren wird.