Die beiden Länder wollen ihren Dauerkonflikt an der Grenze entschärfen. Aber auch in Zukunft werden sie ihre Grenzen ausloten.

Kommentar von Lea Sahay

Vorerst setzen China und Indien an ihrer Grenze auf Deeskalation. Das ist eine gute Nachricht. 2020 war der Dauerkonflikt zwischen den beiden Atommächten eskaliert. Weil beide Staaten in der Region den Einsatz von Schusswaffen ausschließen, schlugen sich die Soldaten buchstäblich die Köpfe ein. Ihr Abkommen jetzt ist also ein Erfolg, eine Entwarnung ist es nicht.