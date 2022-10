Die Bundesregierung und ihr Scheinmanöver am Hafen

Das chinesische Containerschiff-Unternehmen Cosco will sich am Hamburger Hafen beteiligen - gegen den Willen einiger Bundesministerien.

Eine mögliche Abhängigkeit von China entscheidet sich nicht am Terminal in Hamburg. Deutschland ist an anderer Stelle verwundbar - aber die Regierung schweigt dazu.