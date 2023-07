Der Export von Gallium und Germanium wird von August an genehmigungspflichtig in China.

Kommentar von Florian Müller

Kurz vor dem aktuellen Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen in Peking hat die chinesische Regierung noch einmal gezeigt, dass sie die amerikanische Blockade ihrer Hightech-Ambitionen nicht tatenlos hinnehmen will. Von August an wird der Export von Gallium und Germanium genehmigungspflichtig, zwei Rohstoffe, die für die Herstellung von Halbleitern wichtig sind und bei denen China weltweit wichtigster Lieferant ist. Die betroffenen Firmen sind in Aufregung, auch die Bundesregierung ist besorgt.