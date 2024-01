Kommentar von Florian Müller

Dass es der Richterin Linda Chan am Montag in Hongkong nun gereicht hat, ist nur verständlich. Seit anderthalb Jahren schon zieht sich das Drama um den einst weltgrößten Immobilienkonzern Evergrande in ihrem Gerichtssaal hin. Der chinesische Bauträger hatte sich am wichtigsten Finanzplatz Asiens viele Milliarden Dollar geliehen. Doch als die Gläubiger ihr Geld zurückforderten, gab es aus der Evergrande-Zentrale im benachbarten Shenzhen nur Ausreden. Nun ordnete Chan also die Abwicklung des mit insgesamt mehr als 300 Milliarden Euro verschuldeten Konzerns an.