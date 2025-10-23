Wer es sehen will, kann es schon lange sehen – die China-Politik ist gescheitert. Doch immer noch gibt es zu viele Ignoranten, obgleich bei VW womöglich bald die Bänder stillstehen.

Nun sind es ausgerechnet Chips, Bauteile, so winzig wie ein Fingernagel, die Deutschland das katastrophale Scheitern seiner China-Politik vor Augen führen. Die niederländische Regierung hat den chinesischen Eigentümern des Chipherstellers Nexperia aus Sorge um Europas technologische Sicherheit die Kontrolle entzogen. Peking reagierte prompt und untersagte die Lieferung bestimmter Bauteile. In Deutschland drohen bei Volkswagen und anderen Herstellern die Bänder stillzustehen. Überraschend ist das nicht.