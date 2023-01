Kommentar von Georg Mascolo

Man kann mit Entsetzen oder Frustration darauf schauen, was nach drei Jahren Pandemie noch möglich ist. Wut wäre ebenfalls nicht unangemessen. In China greift nach dem abrupten Ende einer verfehlten Null-Covid-Politik jetzt das Corona-Virus um sich - und wie schon zu Beginn der Seuche muss die Weltgesundheitsorganisation WHO wieder drücken und drängeln, um herauszufinden, was in dem Land wirklich vor sich geht. Die Zahl der offiziell an dem Virus verstorbenen Menschen ist lächerlich niedrig, verlässliche Daten zu möglichen Mutationen sind jedenfalls bisher nicht in ausreichendem Maße verfügbar. Für das chinesische Regime gilt noch immer: Eher verlieren die Menschen ihre Gesundheit, als das Regime sein Gesicht.