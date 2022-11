Rückzug aus Cherson:Putins größte Niederlage. Bislang

Auch in Kiew feierten Ukrainer die Rückeroberung von Cherson.

Kommentar von Sebastian Gierke

"Die Menschen, die in Cherson leben, werden unsere Bürger sein. Für immer." Und: "Diese Leute haben sich die Liebe zu ihrem historischen Vaterland in ihren Herzen bewahrt". Diese Sätze hat Wladimir Putin Ende Oktober auf dem Roten Platz in Moskau einer mit Bussen zusammengekarrten Menschenmenge zugerufen.