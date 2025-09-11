Meinung USA : Es wächst die Gefahr, dass bald das ganze Land in Flammen steht Kommentar von Boris Herrmann, New York 11. September 2025, 8:25 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Nach dem Mord an Charlie Kirk weht die US-Flagge vor dem Weißen Haus auf halbmast. (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Der rechte Aktivist Charlie Kirk ist auf einem Campus in Utah erschossen worden. Die älteste Demokratie der Welt bräuchte jetzt einen Präsidenten, der nicht nur für seine Anhänger spricht, sondern für alle Amerikaner.

