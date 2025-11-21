Zum Hauptinhalt springen

MeinungChampions League:Uefa und Vereine bekommen das Geld, die Fans die Rechnung

Kommentar von Caspar Busse

Dabei sein ist alles. Vorausgesetzt, man hat als Fußballfan alle nötigen Streaming-Anbieter abonniert.
Der europäische Fußballverband verkauft die Fernsehrechte des Wettbewerbs an den US-Konzern Paramount. Das Geschäft ist auch eine Wette auf die Geduld der Zuschauer.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Erfolg: Der europäische Fußballverband Uefa nimmt mit dem Verkauf der Fernsehrechte an der Champions League von 2027 an deutlich mehr Geld ein und kann so anschließend mehr an die Vereine verteilen. Das ist nicht selbstverständlich. Denn in vielen Fußballligen stagnieren gerade die Erlöse aus dem TV-Geschäft.

