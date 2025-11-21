Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Erfolg: Der europäische Fußballverband Uefa nimmt mit dem Verkauf der Fernsehrechte an der Champions League von 2027 an deutlich mehr Geld ein und kann so anschließend mehr an die Vereine verteilen. Das ist nicht selbstverständlich. Denn in vielen Fußballligen stagnieren gerade die Erlöse aus dem TV-Geschäft.