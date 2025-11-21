Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Erfolg: Der europäische Fußballverband Uefa nimmt mit dem Verkauf der Fernsehrechte an der Champions League von 2027 an deutlich mehr Geld ein und kann so anschließend mehr an die Vereine verteilen. Das ist nicht selbstverständlich. Denn in vielen Fußballligen stagnieren gerade die Erlöse aus dem TV-Geschäft.
MeinungChampions League:Uefa und Vereine bekommen das Geld, die Fans die Rechnung
Kommentar von Caspar Busse
Der europäische Fußballverband verkauft die Fernsehrechte des Wettbewerbs an den US-Konzern Paramount. Das Geschäft ist auch eine Wette auf die Geduld der Zuschauer.
Champions League:Für die Fußballfans wird es jetzt richtig teuer
Der US-Medienkonzern Paramount hat überraschend für viel Geld die Fernsehrechte an der Champions League gekauft. Dahinter steht die sehr reiche US-Unternehmerfamilie Ellison.
