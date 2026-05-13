Die Wahl von Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg markiert keine Zäsur. Özdemir ist weder der erste grüne Regierungschef der Republik, dafür kommt er 15 Jahre zu spät. Noch hat eine Landesregierung aus Christdemokraten und Grünen Neuigkeitswert. Aktuell gibt es schwarz-grüne Koalitionen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. In Baden-Württemberg regieren beide Parteien in der umgekehrten Reihenfolge sogar schon seit 2016 gemeinsam.