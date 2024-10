Kommentar von Roland Muschel

Dass sich der Grünen-Politiker Cem Özdemir in diesen Wochen in eigener Sache erklären würde, war das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis im politischen Stuttgart. Nun macht er seinen Anspruch transparent: Der Schwabe mit türkischen Wurzeln, aktueller Brotberuf Bundesagrarminister, will 2026 Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden, der Heimat des grünen Pragmatismus. Es ist ein Vorhaben, das selbst einige Parteifreunde für eine mission impossible halten, für ein zwar hehres, aber aussichtsloses Unterfangen. Aber wenn sie einem den Hauch einer Chance einräumen, dann Cem Özdemir.