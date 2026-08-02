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Uefa-PräsidentWie dieser Mann Infantinos mächtigster Gegenspieler wurde

Lesezeit: 2 Min.

Seit 2016 ist Aleksander Čeferin Uefa-Präsident.
Seit 2016 ist Aleksander Čeferin Uefa-Präsident. Tom Weller/dpa

Der Slowene Aleksander Čeferin war nahezu unbekannt, als er vor zehn Jahren Präsident des europäischen Fußballverbands wurde. Seitdem hat er es geschafft, in entscheidenden Momenten erstaunlich oft auf der richtigen Seite zu stehen.

Von Martin Schneider

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Als Aleksander Čeferin am 14. September 2016 in Athen mit 42 zu 13 Stimmen zum siebten Präsidenten der europäischen Fußballunion Uefa gewählt wurde, da war die danach am häufigsten gestellte Frage: Wer ist das? Jeder, der behauptete, den Slowenen zu kennen, machte sich der Prahlerei oder der Flunkerei verdächtig, denn eigentlich konnte man ihn gar nicht kennen. Čeferin war zuvor ein paar Jahre lang Chef des slowenischen Fußballverbands, das war es aber im Prinzip schon.

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