Zum Hauptinhalt springen

MeinungParteienDie CDU hat Wahlkampf verlernt

Portrait undefined Robert Roßmann

Kommentar von Robert Roßmann

Lesezeit: 2 Min.

Das war vor einer Woche: Manuel Hagel (links) und Gordon Schnieder (rechts) gratulieren  ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz zur Wiederwahl.
Das war vor einer Woche: Manuel Hagel (links) und Gordon Schnieder (rechts) gratulieren  ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz zur Wiederwahl. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ist der Vorsprung der Christdemokraten vor der Konkurrenz plötzlich nur noch minimal. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben.

Es sind zwei Infratest-Umfragen, die gerade die ganze CDU erschüttern. In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz liegt die Union auf einmal nur noch jeweils einen Prozentpunkt vor den Konkurrenten. Angesichts dieses Negativtrends scheinen plötzlich Niederlagen in beiden Ländern möglich zu sein. Dabei hatte die CDU Erfolge bereits eingepreist.

Zur SZ-Startseite

TV-Triell zur Landtagswahl Baden-Württemberg
:„Der Satz war Mist“

Der CDU-Politiker Manuel Hagel und der Grüne Cem Özdemir haben Aussichten auf das Amt des Ministerpräsidenten. AfD-Mann Markus Frohnmaier nicht. Im TV-Triell läuft es lange gut für Hagel – bis er mit einer alten Aussage konfrontiert wird.

SZ PlusVon Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite