Es sind zwei Infratest-Umfragen, die gerade die ganze CDU erschüttern. In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz liegt die Union auf einmal nur noch jeweils einen Prozentpunkt vor den Konkurrenten. Angesichts dieses Negativtrends scheinen plötzlich Niederlagen in beiden Ländern möglich zu sein. Dabei hatte die CDU Erfolge bereits eingepreist.
MeinungParteienDie CDU hat Wahlkampf verlernt
Kommentar von Robert Roßmann
In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ist der Vorsprung der Christdemokraten vor der Konkurrenz plötzlich nur noch minimal. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben.
