Die CDU hat drei Wurzeln, eine konservative, eine liberale und eine christlich-soziale. Dieser programmatische Dreiklang war Grundlage dafür, dass sie eine Volkspartei werden konnte. Friedrich Merz und Carsten Linnemann hatten in der Ära Merkel kritisiert, dass die CDU das Konservative vernachlässige und damit leichtfertig politisches Terrain freigebe. Sie hatten damit nicht ganz unrecht. Aber jetzt vernachlässigen Merz und Linnemann selbst eine Wurzel, nämlich die christlich-soziale.
MeinungParteienAuch die CDU muss sich wieder für die Arbeiter interessieren
Kommentar von Robert Roßmann
Lesezeit: 2 Min.
Friedrich Merz kritisierte in der Ära Merkel nicht zu Unrecht, dass die Christdemokraten das Konservative vernachlässigten. Nun kümmern sie sich zu wenig ums Soziale – wie die vergangene Woche drastisch gezeigt hat.
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Friedrich Merz versucht, den Streit um die Altersversorgung, den er ausgelöst hat, zu beenden. Bei der Bundestagung des CDU-Arbeitnehmerflügels wirbt er um Unterstützung.
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