Die CDU hat drei Wurzeln, eine konservative, eine liberale und eine christlich-soziale. Dieser programmatische Dreiklang war Grundlage dafür, dass sie eine Volkspartei werden konnte. Friedrich Merz und Carsten Linnemann hatten in der Ära Merkel kritisiert, dass die CDU das Konservative vernachlässige und damit leichtfertig politisches Terrain freigebe. Sie hatten damit nicht ganz unrecht. Aber jetzt vernachlässigen Merz und Linnemann selbst eine Wurzel, nämlich die christlich-soziale.