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Sachsen-AnhaltDer Mann mit den markigen Worten für eine gebeutelte CDU

Lesezeit: 2 Min.

Sepp Müller redete am Montag in Magdeburg über die verlorene Landtagswahl. Er will künftig die CDU in Sachsen-Anhalt führen.
Sepp Müller redete am Montag in Magdeburg über die verlorene Landtagswahl. Er will künftig die CDU in Sachsen-Anhalt führen.
RONNY HARTMANN/AFP

Sepp Müller will nach der verlorenen Landtagswahl Parteichef werden. Es wäre nicht die erste Kampfkandidatur, die er gewinnt.

Von Iris Mayer

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Dass Sepp Müller entschlossene Worte energisch in eine Kamera spricht, es ist eine der wenigen Gewissheiten, die der CDU in Sachsen-Anhalt noch geblieben sind. Am Dienstagmorgen sind es folgende: „Glaubwürdigkeit beginnt dort, wo Prinzipientreue losgeht, und ein Prinzip habe ich: weder mit rechts noch mit links.“ Für Müller ist dies die Konsequenz aus einer historischen Wahlniederlage, bei der die CDU am Sonntag auf 17, 2 Prozent abstürzte und die AfD nur knapp die absolute Mehrheit im Magdeburger Landtag verfehlte.

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