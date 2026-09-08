Dass Sepp Müller entschlossene Worte energisch in eine Kamera spricht, es ist eine der wenigen Gewissheiten, die der CDU in Sachsen-Anhalt noch geblieben sind. Am Dienstagmorgen sind es folgende: „Glaubwürdigkeit beginnt dort, wo Prinzipientreue losgeht, und ein Prinzip habe ich: weder mit rechts noch mit links.“ Für Müller ist dies die Konsequenz aus einer historischen Wahlniederlage, bei der die CDU am Sonntag auf 17, 2 Prozent abstürzte und die AfD nur knapp die absolute Mehrheit im Magdeburger Landtag verfehlte.