„Nicht so träge, bisschen mehr Action!“, forderte die stellvertretende CDU-Generalsekretärin Christina Stumpp am Montag von den Delegierten des Bundesausschusses, als es um die Formalia für diesen kleinen Parteitag ging. Nicht so träge, ein bisschen mehr Action, das könnte natürlich auch ein gutes Motto für die nächste Bundesregierung sein. Doch daraus dürfte nichts werden – der Koalitionsvertrag gibt das dafür notwendige Maß an Aufregung eher nicht her.